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Маяк в местечке Пунта дель Идальго (Punta del Hidalgo) Тенерифе

11/11/2010

Эта работа Рамиро Борладо, архитектора с Тенерифе. Маяк был построен в 1992 году. Само местечко Пунта дель Идальго - тихая рыбацкая деревушка, жители которой живут морем и сельским хозяйством. Однако она пользуется большой популярностью у туристов: здесь очень вкусная свежая рыба и естественные бассейны, которые дарят гостям незабываемый восторг от купания.
Здесь же берут свое начало одни из треккинговых троп по парку Анага (Parque Rural de Anaga).

маяк в Пунта дель Идальго, Тенерифе

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