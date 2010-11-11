Маяк в местечке Пунта дель Идальго (Punta del Hidalgo) Тенерифе

11/11/2010



Эта работа Рамиро Борладо, архитектора с Тенерифе. Маяк был построен в 1992 году. Само местечко Пунта дель Идальго - тихая рыбацкая деревушка, жители которой живут морем и сельским хозяйством. Однако она пользуется большой популярностью у туристов: здесь очень вкусная свежая рыба и естественные бассейны, которые дарят гостям незабываемый восторг от купания.

Здесь же берут свое начало одни из треккинговых троп по парку Анага (Parque Rural de Anaga).

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