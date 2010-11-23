Плоды канарской опунции

23/11/2010



Выбитая плоды, надо обращать внимание на цвет: спелые плоды из желтоватых становятся красными. Большую неприятность могут доставить колючки, поэтому с ними следует быть осторожными: они очень плохо вытаскиваются, если занозят пальцы. Побеги следует собирать на рассвете, когда есть роса. Она смягчает иголки растения. Сорванные плоды следует потереть о песчаную поверхность , чтобы совсем избавиться от иголок. Также их можно замачит в воде, а затем очистить.

Слегка не спелые плоды дозреют за несколько дней, если их не класть в холодильник, а оставить при комнатной температуре.

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