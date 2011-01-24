Пеликар - вождь гуанчей 24/01/2011

Остров Тенерифе был разделен на 9 "княжеств", в каждом из которых правила местная знать: Дауте (Daute), Абона (Abona), Таоро (Taoro), Адехе (Adeje), Анага (Anaga), Икоде (Icode), Гуимар (Guimar), Тегесте (Tegueste) и Такоронте (Tacoronte). На Гран Канарии изначально существовало 10 "княжеств", но незадолго до испанского завоевания они объединились вокруг двух основных центров - Гальдар (Galdar) и Тельде (Telde). Ла Пальма была поделена на 12 "княжеств", Ла Гомера - на 4, Фуэртевентура - на 2, а территории Лансароте и Эль Йерро не были разделены на более мелкие административно-территориальные единицы.

Историки полагают, что на разных островах существовало различное внутреннее политическое устройство. К моменту испанского завоевания на островах на Тенерифе насчитывалось 30-35 тысяч аборигенов, а на Гран Канарии - 30-40 тысяч местных жителей.

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