Заснеженная Гран Канария 17/02/2011

Толщина снежного покрова после снегопада составила до 5 см. Из-за образования наледи власти решили закрыть дорогу к Пико де лас Ньевес (Pico de la Nieves) и к Лос Льянос де ла Пес (Los Llanos de la Pez). Последний раз подобный снегопад в горах Гран Канарии (вершина Пико де лас Ньевес достигает 1949 м) прошел в 2005 году, но этой зимой снега выпало еще больше. Температура в заснеженных районах колебалась от -6 до +7С. А в Лас Пальмас де Гран Канария (Las Plamas de Gran Canaria) и на южных курортах острова день после снегопада выдался теплый и солнечный.

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