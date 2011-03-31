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Las Palmas de Gran Canaria

31/03/2011

Вечером в Лас Пальмас де Гран Канария (как и в других городах и курортах на побережье острова) можно не только пройтись по набережной и поужинать в традиционном канарском ресторане, но и, например, сходить на дискотеку, на концерт или в театр. Магазины в туристических центрах острова также открыты до позднего вечера, поэтому каждый отдыхающий найдет здесь интересный для него способ провести вечер. А центром ночной жизни в Лас Пальмас де Гран Канария считается район Вегета (Vegueta). Приезжающая на острова молодежь очень любит бары, дискотеки и ночные клубы этого района города.

Las Palmas de Gran Canaria

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Комментарии:

1.Комментирует Emma, 13.07.2011 09:59
Finally! This is just what I was lkoiong for.

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