Las Palmas de Gran Canaria 31/03/2011

Вечером в Лас Пальмас де Гран Канария (как и в других городах и курортах на побережье острова) можно не только пройтись по набережной и поужинать в традиционном канарском ресторане, но и, например, сходить на дискотеку, на концерт или в театр. Магазины в туристических центрах острова также открыты до позднего вечера, поэтому каждый отдыхающий найдет здесь интересный для него способ провести вечер. А центром ночной жизни в Лас Пальмас де Гран Канария считается район Вегета (Vegueta). Приезжающая на острова молодежь очень любит бары, дискотеки и ночные клубы этого района города.

Все фотографии