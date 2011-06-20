Празднование ночи Сан Хуана на Канарах

20/06/2011



День Сан Хуана (el dia de San Juan), а точнее ночь, с 22 на 23 июня, повсеместно отмечаемый праздник. Его празднуют как в Европе, так и в Новом Свете. В Испании фиестас де Сан Хуан это один из любимых праздников как на материке, так и на островах (Канары, Балеары).

Корнями этот праздник восходит к глубокой древности, когда люди отмечали день летнего солнцестояния. Символом праздника является огонь - он имеет очистительную силу. В огне сгорает все плохое, а остается только хорошее. Еще одна цель, которую преследуют разжигая огонь и костры, - это приданее солнцу наибольшей силы. Ведь световой день после праздника начинает неотвратимо убывать.

Празднования ночи Сан Хуана на Канарах имеет свои особенности. Это не только прыжки через костры, которые характерны для многих народов, но и пиротехнические шоу, и купание скота (коз). Пастухи на рассвете пригоняют стадо коз , которых загоняют в воду, а затем угощают всех сыром и молоком. И все участники празднества встречают на берегу океана рассвет нового дня.

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