Mercado de Nuestra Señora de África 28/07/2011

Рынок Нуэстра Сеньора де Африка (Mercado de Nuestra Senora de Africa) - один из самых популярных в Санта Крус де Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife). Здесь можно приобрести практически любые продукты питания Канарских островов, в том числе и местные деликатесы, или просто погулять.

Работы по строительству этого рынка начались в августе 1942 года, а открытие его состоялось 4 января 1944 года. Площадь рынка - 5000 кв.м. В его архитектуре сочетаются канарский колониальный стиль с самыми современными на момент строительства архитектурными идеями. На территории этого рынка находятся три внутренних дворика патио. Центральный внутренний двор напоминает площадь в классическом испанском стиле.

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