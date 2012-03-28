Маропарк на Ла Пальме 28/03/2012

Маропарк (Maroparque) - это зоопарк и ботанический сад, расположенный в Бренья Альта (Brena Alta), в 10 минутах езды от Санта Крус де Ла Пальма (Santa Cruz de La Palma). Его называют "вертикальным зоопарком", т.к. его территория находится на разных высотах. В Маропарке живут редкие виды животных со всего мира и растут многие виды растений, которые встречаются на Канарских островах. Посетители Маропарка смогут увидеть хищных и экзотических птиц, в том числе страусов эму и нанду, венценосных журавлей, попугаев, крокодилов, змей, черепах, обезьян, кенгуру-альбиносов и многих других!

На территории Маропарка также регулярно проходят различные мероприятия для всей семьи.

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