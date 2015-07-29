Новости 29/07/2015 На Канарах дрессируют акул



Сотрудники Лоро-Парка (Loro Parque), расположенного в Пуэрто де ла Крус (Puerto de la Cruz) на острове Тенерифе, уже больше года занимаются дрессировкой акул и скатов, которые содержатся в океанариуме. Их дрессируют не для шоу, а для того, чтобы скаты и акулы позволили ветеринарам следить за их здоровьем. В чем заключается дрессировка: акула должна подплыть к специальным носилкам в аквариуме и не двигаться, пока находится на носилках. За это она получает угощение. Благодаря этому ветеринар может спокойно взять у животного анализ крови, сделать ЭКГ и провести другие исследования, необходимые для изучения и сохранения редких видов. А для акулы эти процедуры перестают быть стрессом и превращаются в игру. Комментарии: Оставить комментарий: