Новости 04/08/2015 На Гран Канарии пройдет ультрамарафон Transgrancanaria



4-6 марта 2016 года на Гран Канарии пройдет ультрамарафон Transgrancanaria. Он является этапом всемирно известного Ultra Trail World Tour, объединяющего самые престижные мировые дистанции в беге по пересеченной местности. На прошлой неделе открылась регистрация участников - число желающих принять участие в марафоне уже превышает 500 человек из 30 стран. Ультрамарафон Transgrancanaria предлагает участникам на выбор одну из нескольких дистанций - от самой легкой "семейной" протяженностью 17 км до "королевской" в 125 км - самой сложной, но и самой востребованной среди участников. Все маршруты проходят по живописнейшим районам Гран Канарии. Transgrancanaria-2016 будет самой "горной" за всю историю проведения - большая часть дистанции в этом году проходит по горным областям острова. Бегуны смогут увидеть Гран Канарию во всем ее разнообразии и красоте - и, конечно, испытать свои силы в одном из самых престижных в мире состязаний. Регистрация участников открыта до 10 февраля 2016 года. А при регистрации до 4 ноября - скидки на участие. Подробная информация - на официальном сайте Transgrancanaria. Комментарии: Оставить комментарий: