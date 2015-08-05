Новости 05/08/2015 Канарские власти предлагают освободить туристов от оплаты внутренних рейсов на Эль Йерро



Власти Канарских островов предлагают установить специальный тариф для туристов, приезжающих на остров Эль Йерро. Идея состоит в том, чтобы внутренние рейсы Тенерифе - Эль Йерро и Гран Канария - Эль Йерро стали для путешественников бесплатными. С таким предложением на днях выступил Председатель Правительства Канарских островов (P residente del Gobierno de Canarias) Фернандо Клавихо совещании в Вальверде (Valverde) с Председателем Муниципального совета Эль Йерро (P residenta del Cabildo de El Hierro) Белен Алленде . Такое предложение, по мнению канарских властей, сделает остров Эль Йерро еще привлекательней для туристов. Кроме того, Фернандо Клавихо отметил, что сотрудники туристической отрасли острова успешно работают над созданием особого имиджа Эль Йерро для туристов - острова спокойствия и гармонии, заботящегося о сохранении своей уникальной природы и использующего альтернативные источники энергии. Комментарии: Оставить комментарий: