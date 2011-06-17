Праздники Канарских островов 17/06/2011

Праздники на Канарских островах тесно связаны с историческими традициями архипелага и особенностями развития общества. Древние канарцы отмечали различные праздники, которые ученые объединяют в пять групп: свадьбы, коронации вождей, боевые подвиги и события прошлого, обращение к богам, а также сбор урожая, знаменовавший начало нового года. Каждый из этих типов праздников характеризуется специфическими чертами его проведения. Представители древнего канарского общества устраивали пиры, танцы состязания, приносили жертвы и т. д. Согласно историкам, после завоевания архипелага испанцами празднования разделились на два типа: официальные (связанные с королевской семьей) и народные, которые почти всегда были связаны с религиозными мотивами. Позже, к началу XIX в., праздники начинают разделяться на светские и религиозные, хотя четко разграничить эти два типа подчас очень сложно. Большое распространение в это время получают праздники в отдельных районах и кварталах, особенно так называемые ромерии (romerías) – шествия в честь святых. Без сомнения, наиболее важным праздником на Канарских островах в это время становится Карнавал в Санта Крус де Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife). В народе устраивались танцы, двери домов оставались открытыми, чтобы все, знакомые и незнакомые, могли присоединиться к праздничному столу. Веселье и гостеприимство правили этим праздником на улицах города. Все темы