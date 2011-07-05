Праздники Канарских островов 05/07/2011

В ХIX-ХХ вв. широкое распространение получают паломничества к святым местам, которые организовывались с особой пышностью в дни некоторых святых. Одним из важнейших святых мест архипелага считался Храм Девы Марии (Santuario de la Virgen) на Гран Канарии. Во время праздника повседневная жизнь превращалась в мир отдыха, веселья и праздника. Время праздника противопоставляется реальному обыденному времени, миру повседневности. Ученые считают, что канарские праздники содержат в своей сути символическое отражение реальности или протест против этой реальности. Во многих праздниках, как, например, в празднике в честь Девы Марии дель Пино (Virgen del Pino), воспроизводится идеальная иерархия общества. Многие канарские праздники сохраняют тесную связь с миром природы, с пейзажем, окружающей средой. Канарский праздник является во многом средством коммуникации человека с природой. Примерами служат такие праздники, как Спуск ветки, Праздник миндаля и другие. В некоторых случаях связь с природой заложена в самом возникновении праздника, как в случае с праздниками воды, вулканов. Ярким примером здесь может служить также праздник в честь Девы Марии Спасительницы (Nuestra Seňora de los Remedios) – считается, что в 1659 г. она спасла канарские поля от нашествия саранчи. Все темы