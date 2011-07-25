Главная — Темы недели — Архив - Праздники Канарских островов (продолжение) Праздники Канарских островов (продолжение) 25/07/2011

Религиозная мотивация большинства праздников. Действительно, едва ли можно найти абсолютно светский праздник. Немногочисленные, но яркие следы древнего общества аборигенов. Некоторые современные канарские праздники хранят традиции гуанчей (примером здесь может служить Спуск ветки в Агете). К тому же, местный вид спорта - канарская борьба – имеет очень древнее происхождение. Религиозная иерархия. Со времен завоевания архипелага испанцами влияние католической церкви было значительным. «Бродячий» характер праздников. Паломничество и шествия являются типичными признаками народной религии. Сильная связь с природой. Праздники архипелага отражают тесную взаимосвязь человека с окружающим миром. Латиноамериканское влияние. В связи с процессами эмиграции и перемещения населения между этими регионами многие канарские праздники впитали латиноамериканские черты. Найти их можно и в праздновании Карнавала, и в популярности ритмов самбы и румбы. Влияние туризма и урбанизации. В связи с этим фактором некоторые праздники становятся «хранилищем» древней культуры и традиций, а другие, наоборот, стремятся приобрести общеевропейские черты. Веселый нрав местных жителей. Считается, что сравнительно молодой канарский народ, в традициях которого переплетаются черты различных культур, имеет веселый нрав и любит праздники. Все темы Комментарии: Оставить комментарий: