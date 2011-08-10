Праздники Канарских островов (продолжение) 10/08/2011

Итак, главным канарским праздником вполне заслуженно считается Карнавал в Санта Крус де Тенерифе. С 1976 г. Карнавал проводится и на Гран Канарии, причем не только в столице, но и в других городах острова, таких, как Агуимес (Agüimes), Тельде (Telde), Маспаломас (Maspalomas) и других. В последнее время Карнавалы проходят также и на остальных островах архипелага.



Карнавал на Тенерифе считается крупнейшим в Европе и вторым в мире после бразильского. Все действо можно разделить на две части: официальную, в которой участвуют более 100 различных групп уличных музыкантов, оркестров, танцоров, переодетых в карнавальные костюмы людей, и "карнавал на улице" - почти все жители день и ночь веселятся под канарские ритмы в течение более чем недели. Даты проведения Карнавала связаны с католической Пасхой - после Карнавала начинается Великий пост. Обычно время Карнавала приходится на февраль-март. Важнейшим событием начала Карнавала являются выборы Королевы (это происходит в среду). В пятницу Санта Крус охвачен праздничным шествием, цель которого - объявить городу и всем его улицам о Карнавале. Группы музыкантов, людей в карнавальных костюмах и танцоров движутся в ритмах латинских танцев. Суббота на Карнавале посвящена танцам. Во вторник в Санта Крус устраивается великолепный парад. Он знаменует собой окончание официальной части Карнавала. Снова по улицам шествуют процессии музыкантов, актеров, танцоров. Костюмированное шествие сопровождается залпами фейерверков, петард и танцами до утра. В среду происходит так называемое "сожжение сардины". Огромную бумажную рыбу проносят по улицам города (эту процессию сопровождают причитающие "вдовы" - обычно переодетые усатые мужчины), а затем ее торжественно сжигают. Многие участники этого действа переодеты в пап, епископов и монахинь, они разыгрывают отправление различных религиозных культов. А конец Карнавала знаменует начало Великого поста. Все темы