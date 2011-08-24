Праздники Канарских островов (продолжение) 24/08/2011

В некоторых городах (например, городе Агуимес на Гран Канарии) в этот день устраивается праздничное шествие. В феврале на Гран Канарии проходит Праздник цветущего миндаля (Fiesta de almendro en flor), знаменующий начало весны. В это время миндаль покрывается нежным бело-розовым цветом. Особенно ярко праздник отмечают в городах Техеда (Tejeda) и Вальсекильо (Valsequillo). В этот день все желающие могут отведать миндального вина и местных миндальных сладостей. В феврале на некоторых островах празднуют День воды (Fiesta del Agua), восходящий к древним ритуалам гуанчей просить богов о том, чтобы они послали на канарские земли дождь. На Гран Канарии наиболее интересно этот праздник проходит в городах Кайдерос (Caideros) и Артенара (Artenara), а на Фуэртевентуре – в городе Тетир (Tetir). В марте-апреле накануне Пасхи канарцы отмечают Святую неделю (Semana Santa). В эти дни по улицам городов проходят красочные религиозные процессии, а также устраиваются представления на библейские сюжеты. 29 апреля на Гран Канарии отмечают Праздник аборигенов (Fiesta de los Aborigenes) – последнее восстание гуанчей против Испании и присоединение острова к Кастильской Короне. В этот день проводятся различные танцевальные и музыкальные мероприятия. Наиболее яркие празднования проходят в городе Форталеса Гранде (Fortaleza Grande). Все темы