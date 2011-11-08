Праздники Канарских островов (продолжение)

08/11/2011



3 мая в Лос Реалехос (Los Realejos) на севере Тенерифе проходит Праздник Креста (Fiesta de la Cruz). В этот день жители города украшают большие кресты живыми цветами, соревнуясь в искусности. А вечером устраивается пиротехническое шоу, аналог которому практически невозможно найти.

30 мая по всему архипелагу проходят мероприятия, посвященные Дню Канарских островов. В этот день в 1821 г. Канарские острова были провозглашены отдельной провинцией в составе Испании. В программе праздника всегда бывают соревнования по народным танцам, традиционные бои на палках и турниры по канарской борьбе.

В конце мая - начале июня на архипелаге проходит Праздник Тела Господня (Corpus Christi). На Тенерифе с особым размахом праздник проходит в городах Ла Лагуна и Ла Оротава. К этому дню улицы городов архипелага покрываются уникальными коврами из живых цветов и вулканических материалов. Потрясающие творения местных мастеров на библейские сюжеты превращают улицы в сплошные цветочные ковры.

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