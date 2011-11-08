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Праздники Канарских островов (продолжение)
08/11/2011
3 мая в Лос Реалехос (Los Realejos) на севере
Тенерифе проходит Праздник Креста (Fiesta de la Cruz). В этот день
жители города украшают большие кресты живыми цветами, соревнуясь в
искусности. А вечером устраивается пиротехническое шоу, аналог которому
практически невозможно найти.
30 мая по
всему архипелагу проходят мероприятия, посвященные Дню Канарских
островов. В этот день в 1821 г. Канарские острова были провозглашены
отдельной провинцией в составе Испании. В программе праздника всегда
бывают соревнования по народным танцам, традиционные бои на палках и
турниры по канарской борьбе.
В конце мая - начале июня на
архипелаге проходит Праздник Тела Господня (Corpus Christi). На
Тенерифе с особым размахом праздник проходит в городах Ла Лагуна и Ла
Оротава. К этому дню улицы городов архипелага покрываются уникальными
коврами из живых цветов и вулканических материалов. Потрясающие творения
местных мастеров на библейские сюжеты превращают улицы в сплошные
цветочные ковры.
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