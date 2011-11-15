Праздники Канарских островов (продолжение)

15/11/2011



23-24 июня, в день летнего солнцестояния, жители Канарских островов празднуют День Сан Хуана (Fiesta de San Juan). Традиции празднования сохранились с древнейших времен – канарцы водят хороводы вокруг огромных костров, участвуют в различных конкурсах и состязаниях. В городе Икод де лос Винос (Icod de los Vinos) на севере Тенерифе в этот день жители устраивают процессию, в которой несут огромные знамена, украшенные цветами и изображениями местных жителей в национальных костюмах.

С 4 по 8 июля в городе Санта Брихида (Santa Brígida) проходит Праздник глины. С древних времен этот материал является незаменимым в народных ремеслах, в чем можно убедиться, познакомившись на празднике с искусностью местных мастеров.

16 июля на островах отмечают день святой Кармен (Fiesta del Carmen). Дева Мария дель Кармен считается здесь покровительницей рыбаков, поэтому особо ярко праздник проходит в портах островов. На Тенерифе в этот день готовят паэлью огромных размеров, попробовать которую могут все гости праздника.. Также в этот вечер устраиваются очень красочные салюты.

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