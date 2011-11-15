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Праздники Канарских островов (продолжение)
15/11/2011
23-24 июня, в день летнего солнцестояния, жители
Канарских островов празднуют День Сан Хуана (Fiesta de San Juan).
Традиции празднования сохранились с древнейших времен – канарцы водят
хороводы вокруг огромных костров, участвуют в различных конкурсах и
состязаниях. В городе Икод де лос Винос (Icod de los Vinos) на севере
Тенерифе в этот день жители устраивают процессию, в которой несут
огромные знамена, украшенные цветами и изображениями местных жителей в
национальных костюмах.
С 4 по 8 июля в
городе Санта Брихида (Santa Brígida) проходит Праздник глины. С древних
времен этот материал является незаменимым в народных ремеслах, в чем
можно убедиться, познакомившись на празднике с искусностью местных
мастеров.
16 июля на островах отмечают день
святой Кармен (Fiesta del Carmen). Дева Мария дель Кармен считается
здесь покровительницей рыбаков, поэтому особо ярко праздник проходит в
портах островов. На Тенерифе в этот день готовят паэлью огромных
размеров, попробовать которую могут все гости праздника.. Также в этот
вечер устраиваются очень красочные салюты.
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