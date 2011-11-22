Праздники Канарских островов (продолжение)

22/11/2011



15 августа на юге Тенерифе жители отмечают день Святой Девы де Канделария (Virgen de Candelaria). К святым местам устремляются паломники, а местные жители разыгрывают легенду появления во времена гуанчей первого изображения Святой Девы.

24 августа на Тенерифе в городе Техина (Tejina) проводится праздник в честь святого Бартоломея. Называется он Сердца Техины (Corazones de Tejina). Жители города создают из ветвей букового дерева три огромных двухметровых сердца, украшают их цветами и фруктами.

В сентябре жители Такоронте (Tаcoronte) на севере Тенерифе отмечают день Христа Скорбящего (Cristo de los Dolores). Большое значение во время этих праздничных мероприятий уделяется искусству виноделия Канарских островов, а также традиционным ремеслам.

6-8 сентября на Гран Канарии празднуют день Девы Марии дель Пино (Nuestra Seňora del Pino). Паломники со всего архипелага стремятся в город Терор (Teror), дабы поклониться этой святой – покровительнице Канарских островов. В эти дни проходят праздничные мессы и торжественные процессии.

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