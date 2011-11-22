|
Праздники Канарских островов (продолжение)
22/11/2011
15 августа на юге Тенерифе жители отмечают день
Святой Девы де Канделария (Virgen de Candelaria). К святым местам
устремляются паломники, а местные жители разыгрывают легенду появления
во времена гуанчей первого изображения Святой Девы.
24 августа на
Тенерифе в городе Техина (Tejina) проводится праздник в честь святого
Бартоломея. Называется он Сердца Техины (Corazones de Tejina). Жители
города создают из ветвей букового дерева три огромных двухметровых
сердца, украшают их цветами и фруктами.
В сентябре
жители Такоронте (Tаcoronte) на севере Тенерифе отмечают день Христа
Скорбящего (Cristo de los Dolores). Большое значение во время этих
праздничных мероприятий уделяется искусству виноделия Канарских
островов, а также традиционным ремеслам.
6-8 сентября на
Гран Канарии празднуют день Девы Марии дель Пино (Nuestra Seňora del
Pino). Паломники со всего архипелага стремятся в город Терор (Teror),
дабы поклониться этой святой – покровительнице Канарских островов. В эти
дни проходят праздничные мессы и торжественные процессии.
Все темы