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Праздники Канарских островов (заключение)
29/11/2011
В октябре в Адехе (Adeje) на юге Тенерифе проходят
праздничные мероприятия в честь Девы Марии Воплощенной (Nuestra Señora
de la Encarnación) и Святой Урсулы (Santa Úrsula). В программе –
религиозные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия,
красивые шествия в сопровождении местных музыкантов.
5 октября в
городе Агуимес (Agüimes) на Гран Канарии отмечают День Святой Девы дель
Росарио (Virgen del Rosario). Этот праздник также ярко отражает местный
колорит: проводятся состязания в народных танцах, песнях, борьбе, а
также многие другие традиционные состязания. В рамках этого праздника
жители Агуимеса чествуют также не только воду, но и муку – незаменимый
элемент канарской кухни.
29 ноября в
северных районах Тенерифе в рамках Праздника в честь Сан Андреса (San
Andrés) вспоминают уникальную традицию. Дети собирают различную посуду,
жестяные банки и прочее, что издает шум, надевают это на прут или
проволоку и вечером выходят на улицы, с невероятным рвением и задором
гремя и шумя этой посудой.
25 декабря Канарские
острова вместе со всем католическим миром отмечают Рождество. Во многих
городах проходят красочные представления, концерты и ярмарки.
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