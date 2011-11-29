Праздники Канарских островов (заключение)

29/11/2011



В октябре в Адехе (Adeje) на юге Тенерифе проходят праздничные мероприятия в честь Девы Марии Воплощенной (Nuestra Señora de la Encarnación) и Святой Урсулы (Santa Úrsula). В программе – религиозные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, красивые шествия в сопровождении местных музыкантов.

5 октября в городе Агуимес (Agüimes) на Гран Канарии отмечают День Святой Девы дель Росарио (Virgen del Rosario). Этот праздник также ярко отражает местный колорит: проводятся состязания в народных танцах, песнях, борьбе, а также многие другие традиционные состязания. В рамках этого праздника жители Агуимеса чествуют также не только воду, но и муку – незаменимый элемент канарской кухни.

29 ноября в северных районах Тенерифе в рамках Праздника в честь Сан Андреса (San Andrés) вспоминают уникальную традицию. Дети собирают различную посуду, жестяные банки и прочее, что издает шум, надевают это на прут или проволоку и вечером выходят на улицы, с невероятным рвением и задором гремя и шумя этой посудой.

25 декабря Канарские острова вместе со всем католическим миром отмечают Рождество. Во многих городах проходят красочные представления, концерты и ярмарки.

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