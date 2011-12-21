Канарские игры

21/12/2011



В любой культуре частью праздника испокон веков были различные состязания. Люди мирились силой, выносливостью, храбростью, хитростью, умом, различными талантами. Подобные состязания прекрасно отражали особенности жизни и традиций отдельно взятого социума или народа, поскольку в них угадывались основные занятия населения, а также их ценности. В настоящее время на Канарских островах сохранилось несколько таких спортивных состязаний, уходящих корнями в глубины истории.

Другая сторона жизни любого народа – это особенности такого феномена, как детство. Отношение к детям также во многом очень показательно для любой культуры. В свою очередь, занятия самих детей также помогают вскрыть самые глубокие культурные пласты народа. Одним из наиболее интересных аспектов культуры детства являются детские игры, в которых отражаются также особенности фольклора данной культуры. До наших дней дошло несколько игр, в которые дети с разных островов архипелага играли не одно столетие.

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