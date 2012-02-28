Канарские игры (продолжение)

28/02/2012



Смысл использования такого приспособления в сельском хозяйстве заключается в поднятии воды из канала или рва на более высокий уровень. Калабасо состоит из двух частей: деревянная палка, служащая ручкой рычага, и емкость (в далеком прошлом крестьяне использовали высушенную на солнце тыкву, которая и называется здесь «калабасо»), сегодня представляющая собой двенадцать жестяных частей, спаянных между собой.

Размеры калабасо зависят от высоты уровней, которая должна составлять не менее 180 см. Вместимость емкости для сбора и переноса воды колеблется в районе 12-16 л. Само по себе пустое приспособление весит около 3-4 кг. Строение калабасо связано с особенностями ведения сельского хозяйства на Канарском архипелаге. Двенадцать жестяных частей должны быть абсолютно одинаковыми и выровненными, чтобы перелив воды был непрерывным и эффективным.

Практика использования калабасо исчезла в связи с потерей его рентабельности и введения новых систем орошения. Со временем традиции использования калабасо переросли в вид спорта. Традиционная борьба демонстрирует мастерство и сноровку местных жителей. Как вид спорта калабасо активно развивается на Канарских островах с 1980 г.

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