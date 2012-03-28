Канарские игры (продолжение) 28/03/2012

Происхождение этой игры связано с практикой гаданий, о существовании которых известно в отношении египетской, греческой и римской культур. Вероятно, на Канарских островах игра появилась вместе с первыми конкистадорами, поскольку, как в случае с некоторыми другими играми, можно говорить об их широком распространении в XV в. Первое свидетельство об игре в мяч относится к первой половине XVI в. В Постановлениях Муниципального совета Тенерифе от 19 апреля 1539 г. говорится о том, что на эту игру запрещается приходить кому-либо вооруженным. На Канарском архипелаге наиболее важным центром игры с мячом является остров Лансароте. Именно там она была известна как «кроличьи шары». Ученые считают, что оттуда она могла распространиться на другие острова, такие, как Тенерифе и Гран Канария, вместе с эмиграцией кролиководов в конце XIX – начале ХХ вв. В настоящее время канарская игра в мяч представлена на всех островах, но наиболее активно развивается на Фуэртевентуре. Материал, из которого изготавливались шары, менялся с течением времени. Известно, что использовались шары из камня, дерева и, в последнее время, под влиянием венесуэльских традиций, из теста. Деревянные шары изготавливаются из твердых сортов дерева, они обычно легче и меньше шаров из теста, весящих 1200 г и составляющих в диаметре 12 см. Обычно полем для игры служит открытая площадка. Около 25-30 лет назад размеры ее стали регулировать – сейчас они составляют около 15 х 4 м. На площадке отмечают линию, с которой совершаются броски (хотя бы одна нога игрока должна оставаться за этой линией). В игре используются 12 шаров. Если играют в паре, каждой из них достается по три шара, а если группами из трех человек, то по два шара. Иногда в таком случае используют 18 шаров, чтобы у каждой группы было по три шара. У каждой команды – шары определенного цвета или с определенными отличительными знаками (полосками, маленькими гвоздиками). В игре существуют два хода: бросок шара с намерением ударить или оттолкнуть другой, а также бросок с целью кинуть его как можно ближе к другому шару. Игроки могут бросать шары из рук или толкать лежащие на поверхности. Побеждает команда, добросившая наибольшее число шаров как можно ближе к шару, находящемуся в центре поля (чаще всего он бывает металлическим). В настоящее время на Канарских островах существует Федерация этого вида спорта, которая проводит различные турниры и чемпионаты.

Все темы