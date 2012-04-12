Канарские игры (продолжение) 12/04/2012

Когда скот привозят на место соревнований, ветеринары в обязательном порядке внимательно проверяют физическое состояние животных – в них могут участвовать только абсолютно здоровые животные. Минимальные размеры площадки, на которой состязаются животные, должны составлять 50 м в длину и 20 м в ширину. В каждом состязании участвуют семь судей, ответственных за подготовку и проведение мероприятий: они следят за размещением изгородей, разметкой площадки и т. п. Центральная линия должна составлять в длину 35 м. Дойдя до конца, животные должны развернуться и пойти в обратном направлении. Заранее подготавливаются грузы – мешки с песком весом в 100 кг каждый. Каждый из погонщиков заранее готовит свою упряжку. С момента пересечения парой волов ограничительной линии начинается отсчет времени. На каждом состязании присутствует комментатор, который сообщает всю необходимую информацию об упряжках, участвующих в состязании, и о ходе соревнований. Существует специальный журнал, в котором после проведения очередных состязаний публикуются их результаты. Состязания волов демонстрируют не только силу и ловкость огромных животных, но и особенности традиционного ведения сельского хозяйства на Канарском архипелаге. Все темы