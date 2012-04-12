|
Канарские игры (продолжение)
12/04/2012
Когда скот привозят на место соревнований, ветеринары в
обязательном порядке внимательно проверяют физическое состояние животных
– в них могут участвовать только абсолютно здоровые животные.
Минимальные размеры площадки, на которой состязаются животные, должны
составлять 50 м в длину и 20 м в ширину. В каждом состязании участвуют
семь судей, ответственных за подготовку и проведение мероприятий: они
следят за размещением изгородей, разметкой площадки и т. п. Центральная
линия должна составлять в длину 35 м. Дойдя до конца, животные должны
развернуться и пойти в обратном направлении.
Заранее
подготавливаются грузы – мешки с песком весом в 100 кг каждый. Каждый из
погонщиков заранее готовит свою упряжку. С момента пересечения парой
волов ограничительной линии начинается отсчет времени. На каждом
состязании присутствует комментатор, который сообщает всю необходимую
информацию об упряжках, участвующих в состязании, и о ходе соревнований.
Существует специальный журнал, в котором после проведения очередных
состязаний публикуются их результаты. Состязания волов демонстрируют не
только силу и ловкость огромных животных, но и особенности традиционного
ведения сельского хозяйства на Канарском архипелаге.
Все темы