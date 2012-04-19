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Канарские игры (продолжение)

19/04/2012

Игра заключается в том, чтобы бросить мяч в команду соперника и «выбить» из игры, попав в него мячом. Также участник может передать мяч члену своей команды, находящемуся на «кладбище». В таком случае членам команды соперников приходится перемещаться от края к краю своей площадки. «Выбитые» участники переходят на «кладбище». Побеждает команда, которая «выбивает» всех соперников.
Также существует вариант этой игры, когда участники используют два мяча. Существуют также некоторые вариации в правилах игры. В некоторых школах даже проводятся чемпионаты по игре в Бриле.

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