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Канарские игры (продолжение)
19/04/2012
Игра заключается в том, чтобы бросить мяч в команду соперника и
«выбить» из игры, попав в него мячом. Также участник может передать мяч
члену своей команды, находящемуся на «кладбище». В таком случае членам
команды соперников приходится перемещаться от края к краю своей
площадки. «Выбитые» участники переходят на «кладбище». Побеждает
команда, которая «выбивает» всех соперников.
Также существует
вариант этой игры, когда участники используют два мяча. Существуют
также некоторые вариации в правилах игры. В некоторых школах даже
проводятся чемпионаты по игре в Бриле.
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