Канарские игры (продолжение) 26/04/2012

Участники садятся, формируя круг. В центре находится игрок, который снимает с одной ноги ботинок. Затем он выходит из круга и бегает с башмаком в руке вокруг сидящих участников, пока они поют короткую песенку-считалочку о хрустальном башмачке. Затем участники спрашивают, который час, и игрок с башмаком отвечает. Сидящие участники закрывают глаза и считают хором. В это время бегающий игрок кладет башмак за спиной любого участника. Когда участники заканчивают считать, каждый смотрит назад. Тот, за чьей спиной оказался башмак, берет его и пытается догнать того, кто положил ему башмак. Если ему это не удается, убегавший занимает его место в кругу. Все темы