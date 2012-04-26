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Канарские игры (продолжение)
26/04/2012
Участники садятся, формируя круг. В центре находится игрок, который
снимает с одной ноги ботинок. Затем он выходит из круга и бегает с
башмаком в руке вокруг сидящих участников, пока они поют короткую
песенку-считалочку о хрустальном башмачке. Затем участники спрашивают,
который час, и игрок с башмаком отвечает. Сидящие участники закрывают
глаза и считают хором. В это время бегающий игрок кладет башмак за
спиной любого участника. Когда участники заканчивают считать, каждый
смотрит назад. Тот, за чьей спиной оказался башмак, берет его и пытается
догнать того, кто положил ему башмак. Если ему это не удается,
убегавший занимает его место в кругу.
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