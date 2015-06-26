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26/06/2015 На Гран Канарии пройдет дегустация вин с острова Эль Йерро
26-27 июня в Лас Пальмас де Гран Канарии (Las Palmas de Gran Canaria) пройдет дегустация вин с острова Эль Йерро. Мероприятие призвано привлечь как профессионалов в области виноделия, так и покупателей.
26 июня дегустация вина будет проходить в ресторане "Restaurante El Herreño", а 27 июня - в Каса Эрренья (Casa Herreña). В дегустациях примут участие профессиональные дегустаторы. Желающие принять участие в дегустациях могут обратиться к организаторам мероприятий и попасть на них в качестве ассистентов.
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