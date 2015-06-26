Новости 26/06/2015 На Гран Канарии пройдет дегустация вин с острова Эль Йерро



26-27 июня в Лас Пальмас де Гран Канарии (Las Palmas de Gran Canaria) пройдет дегустация вин с острова Эль Йерро. Мероприятие призвано привлечь как профессионалов в области виноделия, так и покупателей. 26 июня дегустация вина будет проходить в ресторане " Restaurante El Herreño ", а 27 июня - в Каса Эрренья ( Casa Herreña ). В дегустациях примут участие профессиональные дегустаторы. Желающие принять участие в дегустациях могут обратиться к организаторам мероприятий и попасть на них в качестве ассистентов. Комментарии: Оставить комментарий: