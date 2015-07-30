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30/07/2015 На Гран Канарии готовятся к сбору винограда

У фермеров Канарских островов начинается горячая пора. Не за горами сбор винограда, и прогнозы насчет количества урожая в этом году самые оптимистичные. По предварительным оценкам, на острове Гран Канария планируют собрать более 550000 кг винограда.
В прошлом году на виноградниках Гран Канарии собрали 492000 кг винограда, в 2013 - 403000 кг. Такая позитивная динамика связана с благоприятными погодными условиями, а также с тем, что сами виноградники становятся старше, ветви и лозы - крупнее, а значит, дают больше урожая. 
Местные виноделы уже подсчитывают, сколько бутылок вина получится произвести в этом году. Если прогнозы по количеству урожая на Гран Канарии сбудутся, из него смогут сделать 350-360 тысяч бутылок вина.

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