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С каждым годом заплыв "T-Classics Las Canteras" становится все масштабнее, превращаясь в одно из важных мероприятий в мире плавания. Всего в этом году в заплыве смогут принять участие 500 человек. Пловцам предстоит преодолеть 1500 м у побережья Лас Пальмас де Гран Канария.

Зарегистрироваться для участия в заплыве могут все желающие старше 16 лет, взнос участника составляет 15 евро. Регистрация открывается в среду 5 августа на официальном сайте соренвований "T-Classics Las Canteras".

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