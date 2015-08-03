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03/08/2015 На Гран Канарии пройдет большой заплыв
10 октября в Лас Пальмас де Гран Канария (Las Palmas de Gran Canaria) пройдут массовые соревнования по плаванию в открытой воде "T-Classics Las Canteras". Регистрация участников открывается 5 августа.
С каждым годом заплыв "T-Classics Las Canteras" становится все масштабнее, превращаясь в одно из важных мероприятий в мире плавания. Всего в этом году в заплыве смогут принять участие 500 человек. Пловцам предстоит преодолеть 1500 м у побережья Лас Пальмас де Гран Канария.
Зарегистрироваться для участия в заплыве могут все желающие старше 16 лет, взнос участника составляет 15 евро. Регистрация открывается в среду 5 августа на официальном сайте соренвований "T-Classics Las Canteras".
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